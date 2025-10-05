Газета
Президент Чехии призвал не торопиться с формированием нового правительства

Ведомости

Президент Чехии Петр Павел заявил, что еще рано поручать кому-либо формирование нового правительства. Он выразил эту мысль после встреч с лидерами пяти парламентских партий и движений.

«Об этом [формировании правительства] будет смысл говорить только тогда, когда начнут вырисовываться какие-то очертания кабмина, способного получить поддержку палаты депутатов, но мы еще далеки от этого», – сказал глава государства прессе (цитата по «РИА Новости»).

4 октября чешское статистическое управление сообщило, что партия Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) получила 35% голосов на выборах в чешский парламент. Это стало лучшим результатом в истории партии. Коалиция его главного соперника, премьер-министра страны Петра Фиалы, набрала 23%. Politico писала, что победившая партия Бабиша может превратить республику в очередную головную боль для Евросоюза.

