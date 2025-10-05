«Хамас» опроверг сообщения о намерении сложить оружие

В своем заявлении движение подчеркнуло, что все его официальные заявления и позиции публикуются исключительно на официальном сайте «Хамас» и его проверенном канале в Telegram. Представители движения призвали все медиаорганизации проверять информацию непосредственно через эти официальные каналы перед публикацией.