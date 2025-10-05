«Хамас» опроверг сообщения о намерении сложить оружие
Палестинская группировка «Хамас» официально опровергла распространявшиеся в СМИ сообщения о своем согласии на поэтапное разоружение под международным контролем, назвав их безосновательными и сфабрикованными. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикальной группировки.
В своем заявлении движение подчеркнуло, что все его официальные заявления и позиции публикуются исключительно на официальном сайте «Хамас» и его проверенном канале в Telegram. Представители движения призвали все медиаорганизации проверять информацию непосредственно через эти официальные каналы перед публикацией.
Ранее телеканалы Al Arabiya и Al-Hadath сообщили о якобы согласии «Хамаса» на передачу оружия совместной палестино-египетской комиссии.
В заявлении группировки говорится, что подобные утверждения направлены на искажение ее принципиальной позиции и создание путаницы в общественном дискурсе. «Хамас» вновь заявил о своей непоколебимой приверженности сопротивлению.
29 сентября Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе. В числе инициатив – демилитаризация территории, уничтожение террористической инфраструктуры, прекращение боевых действий, вывод израильских войск и освобождение заложников. Кроме того, документ предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава. 5 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона хочет скорейшего освобождения израильских заложников в секторе Газа.