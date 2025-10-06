Politico: фон дер Ляйен будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен испытывает дискомфорт из-за вотумов недоверия, которые будут преследовать ее и далее, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
«Два вотума недоверия на этой неделе и тот, который фон дер Ляйен поборола в июле, были предложены по отдельности группами, находящимися на относительно маргинальном положении. <...> Мало что свидетельствует о том, что они прекратят попытки», – отметили авторы материала. По их данным, такое положение может стать «рутиной» для руководства Евросоюза.
Издание также напомнило, что 6 октября глава ЕК появится перед Европейским парламентом (ЕП) для защиты своей репутации. В этот момент, указано в публикации, фон дер Ляйен будет понимать, что даже в ситуации, когда ее оппоненты пока оставляют ее на посту, всегда может наступить следующий раз.
16 сентября Politico отмечало, что Европарламент на пленарной сессии 6–9 октября обсудит и проголосует по двум вотумам недоверия фон дер Ляйен. Инициаторами стали две фракции – правоконсервативные «Патриоты Европы» и группа «Левые». Издание подчеркнуло, что внесение сразу двух вотумов недоверия в отношении главы ЕК почти одновременно (с разницей примерно в 20 секунд) – беспрецедентный случай.
В июле 2025 г. председатель Еврокомиссии уже сталкивалась с вотумом недоверия, когда обвинения коснулись предполагаемой коррупции при закупке вакцин от COVID-19. Это был первый подобный случай за 25 лет. Из 553 евродепутатов 360 выступили против, 175 – поддержали, 18 воздержались. В итоге вотум был отклонен.