Politico: фон дер Ляйен будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия

«Два вотума недоверия на этой неделе и тот, который фон дер Ляйен поборола в июле, были предложены по отдельности группами, находящимися на относительно маргинальном положении. <...> Мало что свидетельствует о том, что они прекратят попытки», – отметили авторы материала. По их данным, такое положение может стать «рутиной» для руководства Евросоюза.