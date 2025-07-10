Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйнен
Европарламент (ЕП) во время заседания отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйнен. Трансляция заседания велась на сайте ведомства.
Против вотума проголосовали 360 депутатов из 553. 175 членов ЕП поддержали его. Еще 18 участников заседания воздержались. Для принятия вотума было необходимо, чтобы за него проголосовали две трети депутатов, присутствующих на заседании.
Вотум недоверия выдвинули из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро во время пандемии. Резолюцию поддержали 74 депутата ЕП.
Иск против фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times (NYT) в 2023 г. Издание утверждало, что председатель ЕК необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.
Газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС. Обмен сообщениями происходил в 2021 г., контракты заключались с 2021 по 2023 г. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения были «по ошибке уничтожены». Поэтому они не могут быть обнародованы.
14 мая суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о переписке с руководством корпорации Pfizer.