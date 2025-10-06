В РФ могут освободить от сдачи теста на знание языка некоторых детей мигрантов

Кроме того, законопроектом предлагается освободить от необходимой сдачи теста детей участников программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В список исключений также вошли дети сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами.