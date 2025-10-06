В РФ могут освободить от сдачи теста на знание языка некоторых детей мигрантов
В Государственную думу внесли законопроект, который предполагает освобождение от сдачи экзамена на знание русского языка детей мигрантов из стран, где русский язык является государственным. Это следует из соответствующего документа.
Кроме того, законопроектом предлагается освободить от необходимой сдачи теста детей участников программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В список исключений также вошли дети сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами.
В пояснительной записке к документу говорится, что цель проекта состоит в оптимизации сферы образования и устранении излишних барьеров для указанных категорий иностранных граждан.
Автором законопроекта выступил первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).
Русский язык является государственным в Белоруссии и Приднестровье. Официальным языком с правовыми ограничениями русский выступает в Киргизии, Казахстане, Абхазии и Южной Осетии.
4 октября первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев рассказал, что ведомство предоставляет возможности для пересдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку. «Для тех, кто не прошел тестирование, есть возможности изучить русский язык», – подчеркнул он.