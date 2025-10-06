Путин присвоил чин госсоветника юстиции генпрокурору РФ Александру Гуцану
Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил классный чин действительного госсоветника юстиции генеральному прокурору Александру Гуцану. Это следует из соответствующего документа.
Указ главы государства вступил в силу со дня его подписания.
24 сентября Гуцан принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации. На этой должности он сменил Игоря Краснова, которого утвердили председателем Верховного суда.
Гуцан работал полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе с ноября 2018 г. В том же году вошел в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
В прошлом работал в прокуратуре Ленинграда, затем Санкт-Петербурга. Он около 13 лет надзирал за рассмотрением уголовных дел в судах, следствием в органах госбезопасности и исполнением законов о федеральной безопасности. В 2000–2005 гг. Гуцан был помощником заместителя генпрокурора России по особым поручениям в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе.