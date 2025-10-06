Трамп заранее поздравил первую женщину-премьера в Японии с назначением
Президент США Дональд Трамп поздравил бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити с назначением на пост премьер-министра страны. При этом до официального избрания японского премьера остается еще 10 дней. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Япония только что избрала своего первого женщину-премьер-министра. <...> Это потрясающая новость для замечательного народа Японии», – заявил Трамп.
4 октября стало известно, что Такаити одержала победу во втором туре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На этом посту она сменит премьер-министра Сигэру Исибу и, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны.
В гонке участвовали пять кандидатов. Основными претендентами на победу считались 64-летняя Такаити, министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Во втором туре выборов Такаити опередила Коидзуми, получив 185 голосов, в том числе 149 от членов парламента и 36 от префектур. Отмечается, что это первый случай назначения женщины на пост президента ЛДП с момента основания партии в 1955 г.