Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заранее поздравил первую женщину-премьера в Японии с назначением

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поздравил бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити с назначением на пост премьер-министра страны. При этом до официального избрания японского премьера остается еще 10 дней. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Япония только что избрала своего первого женщину-премьер-министра. <...> Это потрясающая новость для замечательного народа Японии», – заявил Трамп.

4 октября стало известно, что Такаити одержала победу во втором туре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На этом посту она сменит премьер-министра Сигэру Исибу и, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны.

В гонке участвовали пять кандидатов. Основными претендентами на победу считались 64-летняя Такаити, министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Во втором туре выборов Такаити опередила Коидзуми, получив 185 голосов, в том числе 149 от членов парламента и 36 от префектур. Отмечается, что это первый случай назначения женщины на пост президента ЛДП с момента основания партии в 1955 г.

Читайте также:Как женщина смогла стать главным номинантом на пост премьер-министра Японии
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её