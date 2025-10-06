Зеленский заявил об ударах Украины по РФ ракетами собственного производства
В последние дни Украина наносит удары по территории РФ при помощи ракет собственного производства. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«В последние дни для поражения целей на территории России Украина применяет исключительно украинские изделия, и это не только дроны», – написал он.
2 сентября The New York Times писала, что Украина надеется, что вскоре сможет положиться на свою новую ракету «Фламинго». По словам экспертов, в теории она может пролететь более 1800 миль (около 2900 км) с полезной нагрузкой в 2500 фунтов (около 134 кг). Как пишет NYT, это означает, что ракета может долететь до Москвы, а также других городов. Тем не менее ее эффективность на поле боя остается недоказанной.
Вещательная корпорация DR 14 сентября сообщала, что правительство Дании разрешит украинской оборонной компании FirePoint построить завод по производству твердотопливного ракетного компонента с нарушением более 20 различных правил и законов. Украинская компания, разработавшая ракету «Фламинго», планирует начать производство 1 декабря на территории рядом с авиабазой Скридструп.