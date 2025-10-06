Газета
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и план США по Газе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Кремле.

Собеседники подробно обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в контексте предложенного президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на международно-правовой основе.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим региональным вопросам. В ходе беседы отмечена заинтересованность в поиске переговорных решений по иранской ядерной программе и в укреплении стабильности в Сирии.

Нетаньяху поздравил российского лидера с предстоящим днем рождения и передал ему наилучшие пожелания. Путин, в свою очередь, поздравил премьер-министра и народ Израиля с праздником Суккот.

Предыдущий телефонный разговор с Нетаньяху Путин провел 4 августа. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тогда в Кремле не уточняли, каких тем касался диалог.

До этого российский лидер и премьер Израиля разговаривали по телефону 28 июля. Тогда обсуждались вопросы напряженности на Ближнем Востоке и пути мирного урегулирования конфликтов в регионе.

