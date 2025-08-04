Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков не уточнил, каких тем касался диалог российского лидера и израильского премьер-министра.
В ходе брифинга 4 августа пресс-секретарь главы РФ говорил, что во второй половине дня Путин проведет международный телефонный разговор.
Предыдущий разговор Путина и Нетаньяху состоялся 28 июля. Тогда стороны обсудили напряженность на Ближнем Востоке. Москва подтвердила позицию по мирному урегулированию конфликтов в регионе. Президент РФ упомянул и «акцентировал важность» поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, укрепления ее внутриполитической стабильности через «соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения».
С октября 2023 г. на территории сектора Газа проводится израильская операция по уничтожению группировки «Хамас». Она началась после нападения палестинских боевиков на южные районы Израиля.