Путин примет Пушилина с докладом в Кремле

21 июля в Кремле Путин встречался с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Губернатор рассказал президенту о большом числе заключенных контрактов с Вооруженными силами (ВС) РФ на территории Удмуртии. Глава региона также доложил российскому лидеру о ситуации со строительством школ и дорог в республике. Как указал Путин, с 1999 по 2017 г. ни одной школы не было построено в столице Удмуртии Ижевске.