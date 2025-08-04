Путин примет Пушилина с докладом в Кремле
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступит с докладом перед президентом Владимиром Путиным 4 августа в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, работа с новыми регионами российскими – это постоянный приоритет в работе главы государства», – отметил представитель Кремля.
Он также рассказал, что во второй половине дня Путин проведет международный телефонный разговор, однако крупных мероприятий у российского лидера не запланировано.
21 июля в Кремле Путин встречался с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Губернатор рассказал президенту о большом числе заключенных контрактов с Вооруженными силами (ВС) РФ на территории Удмуртии. Глава региона также доложил российскому лидеру о ситуации со строительством школ и дорог в республике. Как указал Путин, с 1999 по 2017 г. ни одной школы не было построено в столице Удмуртии Ижевске.