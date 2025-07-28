Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Стороны обсудили напряженность на Ближнем Востоке. Москва подтвердила позицию по мирному урегулированию конфликтов в регионе. Путин упомянул и «акцентировал важность» поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, укрепления ее внутриполитической стабильности через «соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», говорится в сообщении.