Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля НетаньяхуОни обсудили Сирию и иранскую ядерную программу
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Кремле.
Стороны обсудили напряженность на Ближнем Востоке. Москва подтвердила позицию по мирному урегулированию конфликтов в регионе. Путин упомянул и «акцентировал важность» поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, укрепления ее внутриполитической стабильности через «соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», говорится в сообщении.
Россия готова к содействию по переговорам вокруг иранской ядерной программы на фоне обострения ирано-израильской конфликта. В Кремле добавили, что Путин и Нетаньяху продолжат диалог.
Прошлый диалог Путина и Нетаньяху состоялся в июне на фоне начала израильской операции против Ирана. Тогда Путин призвал вернуться к переговорному процессу и решить связанные с иранской ядерной программой вопросы дипломатическими средствами.
Сейчас переговоры прошли на фоне массового голода в секторе Газа, где также продолжается операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). С 27 июля ЦАХАЛ объявила о запуске «локальных тактических пауз» в ведении боевых действий в густонаселенных районах сектора Газа, чтобы увеличить объемы поставок гуманитарной помощи палестинцам.