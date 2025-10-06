Фон дер Ляйен призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
Странам – членам Евросоюза необходимо внимательно выслушать речь президента РФ Владимира Путина, которую он произнес в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» 2 октября. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ней он обвинил Брюссель в разжигании конфликта на Украине. Об этом она заявила на пленарном заседании Европарламента. Трансляцию проводил YouTube-канал Times Now World.
Она отметила, что в ходе своего выступления Путин обратил внимание на «разрушение Европы» и на «происходящие потрясения внутри Евросоюза».
Кроме того, фон дер Ляйен призвала депутатов Европарламента оставить ее на посту «ради защиты Евросоюза» и «разлетающегося в щепки» миропорядка от России, которая якобы «настраивает европейцев друг против друга».
«Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри. А Глобальный Юг пристально смотрит и оценивает, что мы сделаем дальше», – сказала она.
В рамках пленарной сессии клуба «Валдай» Путин заявил, что российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, определяя, «просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ». Глава государства подчеркнул, что Москва сама «никогда не инициировала военное столкновение».
16 сентября Politico писало, что на пленарной сессии 6–9 октября Европарламент обсудит и проголосует по двум вотумам недоверия фон дер Ляйен. Инициаторами стали две фракции – правоконсервативные «Патриоты Европы» и группа «Левые». Издание подчеркнуло, что внесение сразу двух вотумов недоверия в отношении главы ЕК почти одновременно (с разницей примерно в 20 секунд) – беспрецедентный случай.