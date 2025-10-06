Странам – членам Евросоюза необходимо внимательно выслушать речь президента РФ Владимира Путина, которую он произнес в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» 2 октября. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ней он обвинил Брюссель в разжигании конфликта на Украине. Об этом она заявила на пленарном заседании Европарламента. Трансляцию проводил YouTube-канал Times Now World.