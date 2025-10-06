Средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России

6 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 украинский БПЛА в небе над российскими регионами. Больше всего БПЛА – 62 – было ликвидировано над акваторией Черного моря. Еще 40 единиц силы ПВО уничтожили в Крыму. 34 воздушных цели российские военные поразили в Курской области и 30 – в Белгородской. На Нижегородскую область пришлось 20 сбитых беспилотников, на Воронежскую – 17. В небе над Краснодарским краем было нейтрализовано 11 БПЛА, над Брянской и Тульской областями – по восемь.