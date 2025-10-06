Газета
Политика

Средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России

Ведомости

В период с 20:40 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. 

Больше всего – четыре БПЛА – сбили над территорией Курской области, еще два – над Брянской областью. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Белгородским регионом и Крымом.

Губернатор Белгородской области  Вячеслав Гладков сообщал, что средства ПВО сбили несколько ракет вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом и Белгородским районом. По его данным, на данный момент информации о пострадавших и повреждениях не поступали. 

Силы ПВО сбили 251 украинский беспилотник над регионами России

Политика / Армия и спецслужбы

6 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 украинский БПЛА в небе над российскими регионами. Больше всего БПЛА – 62 – было ликвидировано над акваторией Черного моря. Еще 40 единиц силы ПВО уничтожили в Крыму. 34 воздушных цели российские военные поразили в Курской области и 30 – в Белгородской. На Нижегородскую область пришлось 20 сбитых беспилотников, на Воронежскую – 17. В небе над Краснодарским краем было нейтрализовано 11 БПЛА, над Брянской и Тульской областями – по восемь.

В Рязанской области силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников. По два БПЛА было уничтожено над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, еще по одному – в небе над Липецкой областью и над Московским регионом. Пять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

