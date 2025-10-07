Картаполов: за атаки на ЗАЭС Россия ударит по украинским производствам
Российская армия в ответ на украинские атаки по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ударит по производствам, логистике и грузам, чтобы уменьшить количество вооружения, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам», – подчеркнул он.
Картаполов отметил, что атаками по ЗАЭС ВСУ пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу и обвинить в этом Россию. По его словам, российская сторона никогда не будет действовать зеркально, так как не воюет с мирным населением.
7 октября команда Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) зафиксировала артиллерийские обстрелы на расстоянии в 1,25 км от периметра ЗАЭС.
С 23 сентября в связи с украинскими обстрелами электроснабжение ЗАЭС производится от резервных дизель-генераторов. По словам руководства, из-за отсутствия внешнего энергоснабжения на станции существует угроза ядерной безопасности.