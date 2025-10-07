Газета
Политика

Трамп заявил, что молодежь перед ним в большом долгу за спасение TikTok в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп опубликовал новое видео в соцсети TikTok, в котором заявил, что именно он «спас» платформу.

«Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной», – сказал глава Белого дома.

Американский лидер пояснил, что сейчас молодежь видит его в Овальном кабинете, а когда-нибудь один из них будет сидеть за этим столом, отлично выполняя свою работу.

Это первое видео, опубликованное в аккаунте Трампа с ноября 2024 г. Тогда он выложил ролик, посвященный президентским выборам, в день всеобщего голосования.

26 сентября сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, американское подразделение сервиса, принадлежащего китайской компании ByteDance, после заключения сделки будет оценено в $14 млрд.

22 сентября The Wall Street Journal сообщала, что Трамп планирует официально утвердить сделку в ближайшее время. Согласно источникам издания в Белом доме, указ подтвердит, что новая структура владения и управления TikTok полностью соответствует требованиям американского законодательства, включая закон 2024 г., обязывающий ByteDance либо продать приложение, либо покинуть рынок США.

