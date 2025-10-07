Российская армия взяла Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожье
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенные пункты Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР) и Нововасилевское в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
Село Федоровка было взято в результате действий подразделения «Южной» группировки войск, а Нововасилевское брали подразделения группировки войск «Восток», рассказали в оборонном ведомстве.
6 октября бойцы седьмого и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» взяли под контроль Отрадное в Харьковской области.
5 октября российская армия, а именно подразделения «Южной» группировки войск, установила контроль над селом Кузьминовка ДНР.