В Кремле назвали передачу Tomahawk Украине серьезным витком эскалации

В Кремле назвали передачу Tomahawk Украине серьезным витком эскалацииПесков напомнил, что эти ракеты способны нести ядерный заряд
Решение президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk является серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Здесь важно отдавать себе отчет в том, что речь идет о ракетах, которые могут быть также в ядерном исполнении», – сказал он.
Песков отметил, что стоит дождаться более четких заявлений от Трампа. Однако он подчеркнул, что сначала происходят поставки оружия, а потом о них сообщают – как было при администрации экс-президента США Джо Байдена.
6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он уточнил, что перед окончательным решением хотел бы знать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Американский лидер подчеркнул, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину ракет Tomahawk.
2 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.