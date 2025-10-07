Кремль считает, что Трамп сохраняет волю на мирное урегулирование по Украине
Кремль исходит из того, что президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на поиск мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние заявления американского лидера.
«Пока мы исходим из того, что президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы способствовать выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что пока не было предпринято серьезных шагов по восстановлению диалога между дипломатическими ведомствами России и США. Хотя дипломаты делают свою работу исправно, работы у них много. По его словам, сказывается инерционность кризисного состояния двусторонних отношений.
В ходе брифинга Песков не сообщил, поговорит ли Путин с Трампом в свой день рождения. По словам представителя Кремля, в середине дня у лидера РФ запланирована серия международных телефонных контактов. В ходе звонков президент будет принимать поздравления по случаю дня рождения. Но, как правило, эти разговоры также используются для краткого обсуждения насущных тем. Песков добавил, что по итогам всех разговоров Кремль представит сводное сообщение.