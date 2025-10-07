Кремль считает, что Трамп сохраняет волю на мирное урегулирование по Украине

В ходе брифинга Песков не сообщил, поговорит ли Путин с Трампом в свой день рождения. По словам представителя Кремля, в середине дня у лидера РФ запланирована серия международных телефонных контактов. В ходе звонков президент будет принимать поздравления по случаю дня рождения. Но, как правило, эти разговоры также используются для краткого обсуждения насущных тем. Песков добавил, что по итогам всех разговоров Кремль представит сводное сообщение.