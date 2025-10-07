Песков допустил правоту Меркель насчет вины Польши и Прибалтики в спецоперации

Меркель заявила в интервью венгерскому изданию Partizán, что Польша и страны Прибалтики в 2021 г. саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Москвой, косвенно спровоцировав начало РФ спецоперации на Украине. Меркель рассказала, что в 2021 г. она предложила новый формат диалога между ЕС и президентом РФ Владимиром Путиным. Эстония, Латвия, Литва и Польша этой идее активно воспротивились, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы.