Песков допустил правоту Меркель насчет вины Польши и Прибалтики в спецоперации

Ведомости

По многим вопросам внешней политики Европейский союз (ЕС) и Брюссель «находятся в положении заложника оголтелой политики», проводимой прибалтийскими странами и Польшей. В связи с этим можно представить, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель права насчет косвенной вины Варшавы и прибалтийских стран в начале спецоперации, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Это действительно так, это видно невооруженным глазом», – сказал Песков, говоря о политике Польши и стран Прибалтики.

Меркель заявила в интервью венгерскому изданию Partizán, что Польша и страны Прибалтики в 2021 г. саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Москвой, косвенно спровоцировав начало РФ спецоперации на Украине. Меркель рассказала, что в 2021 г. она предложила новый формат диалога между ЕС и президентом РФ Владимиром Путиным. Эстония, Латвия, Литва и Польша этой идее активно воспротивились, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы.

По данным The Telegraph, «вмешательство Меркель вызвало гнев в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности». Экс-премьер Матеуш Моравецкий заявил, что своим «бездумным интервью» Меркель показала, что она «находится в первых рядах самых вредных для Европы немецких политиков за последнее столетие».

