Лукашенко и Путин обсудили международную повестку по телефону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону международную повестку, сообщило агентство «БелТА».
Лукашенко еще раз поздравил российского главу с днем рождения. Лидеры обсудили ряд вопросов по обстановке в регионе и развитие белорусско-российских отношений.
Кроме того, Лукашенко и Путин поговорили о предстоящем саммите СНГ в Душанбе, который пройдет 9-10 октября.
Телеграмма Лукашенко, в которой он поздравил Путина с днем рождения, была опубликована на сайте белорусского лидера еще утром 7 октября. В ней белорусский президент отметил, что с именем Путина народ России прочно связывает значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета, а также рост авторитета и усиление роли страны в мире.
Замглавы МИД РФ Александр Панкин 8 сентября сообщил, что Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом.