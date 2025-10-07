Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко и Путин обсудили международную повестку по телефону

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону международную повестку, сообщило агентство «БелТА».

Лукашенко еще раз поздравил российского главу с днем рождения. Лидеры обсудили ряд вопросов по обстановке в регионе и развитие белорусско-российских отношений.

Кроме того, Лукашенко и Путин поговорили о предстоящем саммите СНГ в Душанбе, который пройдет 9-10 октября.

Телеграмма Лукашенко, в которой он поздравил Путина с днем рождения, была опубликована на сайте белорусского лидера еще утром 7 октября. В ней белорусский президент отметил, что с именем Путина народ России прочно связывает значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета, а также рост авторитета и усиление роли страны в мире.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин 8 сентября сообщил, что Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте