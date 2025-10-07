Лукашенко и Путин обсудили международную повестку по телефону

Телеграмма Лукашенко, в которой он поздравил Путина с днем рождения, была опубликована на сайте белорусского лидера еще утром 7 октября. В ней белорусский президент отметил, что с именем Путина народ России прочно связывает значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета, а также рост авторитета и усиление роли страны в мире.