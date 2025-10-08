Захарова: задержанием танкера Макрон уводит внимание от внутренних проблем
Президент Франции Эммануэль Макрон задержанием танкера у берегов страны хочет увести внимание от внутренних проблем в республике, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Они пытаются из последних сил придумать внешний фактор для того, чтобы отвлечь внимание и сказать, что все проблемы из-за того самого корабля», – сказала она.
Захарова подчеркнула, что нелегитимное задержание происходило на фоне политического кризиса во Франции.
6 октября французский премьер-министр Себастьен Лекорню подал прошение об отставке со своего поста на следующий день после формирования правительства.
1 октября BFM TV со ссылкой на военный источник и прокуратуру сообщал, что французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер. По данным телеканала, судно следовало под флагом Бенина из России.
2 октября на заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин назвал задержание танкера пиратством. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.