Политика

Рябков заявил об ответных мерах РФ на введение ограничений для дипломатов

Ведомости

Российская сторона введет аналогичные меры, в случае если страны Евросоюза ограничат возможности перемещения российских дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Они уже не знают, как изгалиться, те, кто это вбрасывает и обсуждает. Мы проживем без каких-то их разрешений или запретов. По большому счету это не имеет никакого отношения к реальной жизни», – добавил он (цитата по ТАСС).

7 октября Financial Times писала, что правительства стран ЕС достигли договоренности ограничить поездки российских дипломатов внутри блока из-за якобы шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием. Предлагаемые правила обяжут дипломатов информировать правительства других стран о планах поездок, прежде чем пересекать границу государства Евросоюза. Инициатива является частью нового пакета санкций против РФ.

Россия ответит на решение ЕС ограничить перемещение дипломатов

Политика / Международные отношения

По данным издания, российские агенты разведки обвиняются в провокациях против государств НАТО. Службы безопасности ЕС считают работу якобы шпионов, которые работают под дипломатическим прикрытием, скоординированной кампанией по дестабилизации европейских союзников Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия ответит на решение Евросоюза. «Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы», – уточнил он.

