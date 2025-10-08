Вдова генерала Кириллова заняла пост сенатора от Костромской области
Вдову начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого в 2024 г., Светлану назначили сенатором от законодательной власти Костромской области. Такое решение приняли на первом заседании нового состава облдумы. Об этом сообщает ТАСС.
На этом посту она сменила Сергея Калашника. Он служил на этой должности с 2020 г.
О том, что новым представителем заксобрания в Совете Федерации будет Кириллова, «Ведомости» писали 6 мая. Она родилась в Костроме, с конца 1990-х гг. служит в сфере военного здравоохранения в ВС, последняя должность – главный эксперт отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.
Кириллова была избрана депутатом по списку «Единой России» в Костроме. После выборов 14 сентября она сочла преждевременным комментировать «Ведомостям» свое будущее назначение сенатором, поскольку решение, по ее словам, будет приниматься депутатами коллегиально.
Генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов задержан. Посмертно Кириллов получил звание Героя России.