Вдова генерала Кириллова заняла пост сенатора от Костромской области

Генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов задержан. Посмертно Кириллов получил звание Героя России.