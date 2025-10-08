Бюро нацсобрания Франции отклонило инициативу об импичменте Макрону

8 октября лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку, а также распустить парламент. Она заявила, что «все это слишком затянулось». Кроме того, по словам Ле Пен, ее фракция поддержит резолюцию о недоверии любому следующему правительству Франции.