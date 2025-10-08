Бюро нацсобрания Франции отклонило инициативу об импичменте Макрону
Бюро национального собрания во Франции не одобрило инициативу левой оппозиции по запуску процедуры импичмента в отношении президента республики Эммануэля Макрона, сообщила газета Le Figaro.
Издание подчеркивает, что участники заседания не выявили оснований для рассмотрения такого запроса. До этого партия «Неподчинившаяся Франция» собрала подписи 104 депутатов.
8 октября лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку, а также распустить парламент. Она заявила, что «все это слишком затянулось». Кроме того, по словам Ле Пен, ее фракция поддержит резолюцию о недоверии любому следующему правительству Франции.
6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, будучи в своей должности менее месяца, 27 дней. Он принял такое решение после того, как обнародовал состав сформированного им нового правительства.