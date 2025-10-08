Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев в России
Правительство РФ сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в России в 2026 г., сообщил ТАСС со ссылкой соответствующий документ.
Квота установлена в 3802 разрешений. На 2025 г. она была определена в 5500. На 2024 г. – 10 595 разрешений.
Документ подготавливается МВД на основании предложений региональных властей с учетом миграционной ситуации. Правительство дополнительно определяет резерв квоты, который распределяется по субъектам России. В 2026 г. он составит 1140 разрешений. На в 2025 г. было распределено 1650 резервных разрешений, в 2024 г. – 3178.
6 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регионам следует увеличивать число квалифицированных работников и повышать производительность труда, а не компенсировать нехватку рабочей силы за счет мигрантов.
Перед этим глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в перспективе власти будут придерживаться принципа «приехал, подработал, уехал». По его словам, России не нужны семьи мигрантов.