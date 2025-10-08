Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев в России

Ведомости

Правительство РФ сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в России в 2026 г., сообщил ТАСС со ссылкой соответствующий документ.

Квота установлена в 3802 разрешений. На 2025 г. она была определена в 5500. На 2024 г. – 10 595 разрешений.

Документ подготавливается МВД на основании предложений региональных властей с учетом миграционной ситуации. Правительство дополнительно определяет резерв квоты, который распределяется по субъектам России. В 2026 г. он составит 1140 разрешений. На в 2025 г. было распределено 1650 резервных разрешений, в 2024 г. – 3178.

6 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регионам следует увеличивать число квалифицированных работников и повышать производительность труда, а не компенсировать нехватку рабочей силы за счет мигрантов.

Перед этим глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в перспективе власти будут придерживаться принципа «приехал, подработал, уехал». По его словам, России не нужны семьи мигрантов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте