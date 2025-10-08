Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев в России

Документ подготавливается МВД на основании предложений региональных властей с учетом миграционной ситуации. Правительство дополнительно определяет резерв квоты, который распределяется по субъектам России. В 2026 г. он составит 1140 разрешений. На в 2025 г. было распределено 1650 резервных разрешений, в 2024 г. – 3178.