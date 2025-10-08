Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА

Ведомости

В период с 14:00 до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.

Пять беспилотников было сбито над территорией Брянской области, два – над Белгородской и еще один – над Курской.

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 53 БПЛА, сообщали в Минобороны. Атаки были отражены с 23:00 7 октября до 7:00 мск 8 октября.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в Железном Порту Голопристанского района Херсонской области в результате атаки украинских беспилотников погибли трое мирных жителей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте