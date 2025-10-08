Средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА
В период с 14:00 до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
Пять беспилотников было сбито над территорией Брянской области, два – над Белгородской и еще один – над Курской.
За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 53 БПЛА, сообщали в Минобороны. Атаки были отражены с 23:00 7 октября до 7:00 мск 8 октября.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в Железном Порту Голопристанского района Херсонской области в результате атаки украинских беспилотников погибли трое мирных жителей.