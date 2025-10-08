Газета
Главная / Общество /

Три мирных жителя погибли в Херсонской области из-за ударов ВСУ

Ведомости

Трое мирных жителей погибли в Железном Порту Голопристанского района Херсонской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в населенном пункте произошли возгорание в двух зданиях для временного проживания. За последние сутки также ВСУ повредили автомобиль скорой помощи в Горностаевке. В Новой Каховке загорелся частный дом, пожар оперативно потушили.

8 октября в Белгородской области ВСУ ударили по зданию физкультурно-оздоровительного комплекса «Пристань спорта», в результате чего погибли три человека.

Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона. Наибольшее число сбитых беспилотников – 28 единиц – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области и шесть – в Ростовской. Атаки также были отражены в Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

