ФСБ рассекретила документы о расправах финских военных в Карелии в 1944 году

В спецсообщении начальника отдела контрразведки Смерш 7-й армии полковника Алексея Исакова от 16 июля 1944 г. указывалось, что в районе деревни Пуску-Сельга были обнаружены тела 71 бойца и офицера 301-го гвардейского стрелкового полка. Из них 41 человек погиб от ударов прикладом и ножевых ранений, полученных уже после ранения в бою. Аналогичные следы пыток и убийств были зафиксированы у военнослужащих, найденных в районе Кото-Ярви. Сообщалось, что помимо умерщвления раненых финны издевались над трупами военнослужащих, погибших в бою, раскалывая и разбивая черепа и стреляя в мертвых.