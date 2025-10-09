ФСБ рассекретила документы о расправах финских военных в Карелии в 1944 году
ФСБ России опубликовала рассекреченные материалы военной контрразведки Смерш, свидетельствующие о преступлениях финских военных против бойцов Красной армии в Карелии летом 1944 г. Об этом сообщает ТАСС.
Документы, представленные в цифровом виде архивом УФСБ по Омской области, раскрывают факты массовых убийств раненых советских солдат и офицеров в районе Кото-Ярви и деревни Пуску-Сельга.
В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что Финляндия вступила в войну на стороне нацистской Германии 26 июня 1941 г. и принимала участие в боях на территории Советской Карелии, а также в блокаде Ленинграда. Несмотря на подписанные ею международные соглашения, включая Женевскую конвенцию «Об улучшении участи раненых и больных в армиях в поле» (ратифицирована в 1936 г.), финские военные, по данным контрразведки, нередко жестоко расправлялись с ранеными красноармейцами.
В спецсообщении начальника отдела контрразведки Смерш 7-й армии полковника Алексея Исакова от 16 июля 1944 г. указывалось, что в районе деревни Пуску-Сельга были обнаружены тела 71 бойца и офицера 301-го гвардейского стрелкового полка. Из них 41 человек погиб от ударов прикладом и ножевых ранений, полученных уже после ранения в бою. Аналогичные следы пыток и убийств были зафиксированы у военнослужащих, найденных в районе Кото-Ярви. Сообщалось, что помимо умерщвления раненых финны издевались над трупами военнослужащих, погибших в бою, раскалывая и разбивая черепа и стреляя в мертвых.
Расследование установило, что расправу совершили военнослужащие 1-го и 2-го батальонов 4-го пехотного полка 8-й финской пехотной дивизии. Смерш потребовал выявить среди пленных офицеров и солдат этого подразделения и привлечь их к ответственности.
8-й пехотной дивизией тогда командовал генерал-майор Антти Кяярияйнен, а 4-й пехотный полк возглавлял полковник Яакко Сакари Симелиус, который впоследствии, уже после войны, занимал должность командующего Силами обороны Финляндии (1959–1965 гг.).