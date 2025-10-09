Песков: Путин и Алиев договорились о встрече во время звонка 7 октября

В предыдущий раз звонок Путина и Алиева состоялся в конце декабря 2024 г. Лидеры говорили о крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный. В аварии погибли 38 человек. Отношения между странами также обострились летом 2025 г., когда в Екатеринбурге прошли задержания представителей азербайджанской диаспоры. Правоохранители проводили расследование убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.