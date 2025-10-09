Песков: Путин и Алиев договорились о встрече во время звонка 7 октября
Решение о встрече президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в том числе было принято в ходе «хорошего, позитивного, конструктивного» телефонного разговора, который состоялся 7 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», – сказал представитель Кремля.
8 октября Песков анонсировал встречу лидеров во время госвизита Путина в Таджикистан. До этого он назвал важным звонок Алиева в день рождения президента РФ. Помимо поздравления главы государств обсудили тогда и другие вопросы, отмечал пресс-секретарь.
В предыдущий раз звонок Путина и Алиева состоялся в конце декабря 2024 г. Лидеры говорили о крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный. В аварии погибли 38 человек. Отношения между странами также обострились летом 2025 г., когда в Екатеринбурге прошли задержания представителей азербайджанской диаспоры. Правоохранители проводили расследование убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.