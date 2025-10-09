В секторе Газа зафиксировали удары после объявления о соглашении с Израилем
После информации о достижении мирных договоренностей Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа. Об этом сообщил представитель гражданской обороны анклава Мохаммед аль-Мугейр, передает Sky News Arabia.
Он уточнил, что в секторе Газа произошел ряд взрывов, в частности, на севере анклава. Кроме того, центр города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора, подвергся артиллерийскому обстрелу и авиаударам.
9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана, что означает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к «согласованной линии». Согласно данным источников Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня включает в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных.
Позже Reuters со ссылкой на источники писало, что подписание соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас» по первому этапу мирного плана ожидается в 12:00 по израильскому времени (совпадает с московским).