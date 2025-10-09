Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В секторе Газа зафиксировали удары после объявления о соглашении с Израилем

Ведомости

После информации о достижении мирных договоренностей Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа. Об этом сообщил представитель гражданской обороны анклава Мохаммед аль-Мугейр, передает Sky News Arabia.

Он уточнил, что в секторе Газа произошел ряд взрывов, в частности, на севере анклава. Кроме того, центр города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора, подвергся артиллерийскому обстрелу и авиаударам.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана, что означает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к «согласованной линии». Согласно данным источников Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня включает в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных.

Позже Reuters со ссылкой на источники писало, что подписание соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас» по первому этапу мирного плана ожидается в 12:00 по израильскому времени (совпадает с московским).

Читайте также:Что известно о сделке Израиля и «Хамаса»
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её