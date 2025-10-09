Песков: на повестке нет новой встречи Путина с Трампом
Новая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампом не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня.
8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о значительном исчерпании импульса, который придал украинскому урегулированию саммит на Аляске. По его словам, это произошло из-за действий европейцев. Рябков также призвал США трезво и здраво подойти к вопросу передачи Киеву ракет Tomahawk. Применение ракет такого класса возможно только с участием американского персонала, подчеркнул замминистра.
15 августа в Анкоридже состоялась встреча Путина и Трампа. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. В ходе выступления на «Валдае» Путин уточнил, что лидеры особо не затрагивали другие темы. Российский президент оценил встречу как положительную, а саму обстановку на Аляске – как комфортную.