Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: на повестке нет новой встречи Путина с Трампом

Ведомости

Новая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампом не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о значительном исчерпании импульса, который придал украинскому урегулированию саммит на Аляске. По его словам, это произошло из-за действий европейцев. Рябков также призвал США трезво и здраво подойти к вопросу передачи Киеву ракет Tomahawk. Применение ракет такого класса возможно только с участием американского персонала, подчеркнул замминистра.

15 августа в Анкоридже состоялась встреча Путина и Трампа. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. В ходе выступления на «Валдае» Путин уточнил, что лидеры особо не затрагивали другие темы. Российский президент оценил встречу как положительную, а саму обстановку на Аляске – как комфортную.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь