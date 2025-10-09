Песков: на повестке нет новой встречи Путина с Трампом

15 августа в Анкоридже состоялась встреча Путина и Трампа. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. В ходе выступления на «Валдае» Путин уточнил, что лидеры особо не затрагивали другие темы. Российский президент оценил встречу как положительную, а саму обстановку на Аляске – как комфортную.