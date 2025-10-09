Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков заявил о негативной динамике для Киева на фронтах

Ведомости

Украинская сторона рассчитывает на позитивную динамику на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что Киев сейчас не настроен на мирный процесс.

9 октября Bloomberg писал, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Это, вероятно, вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива. Собеседники агентства рассказали, что удары по Харьковской и Полтавской областям 3 октября привел к потере примерно 60% добычи газа в стране.

Минобороны сообщало, что в ночь на 3 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, а также объектам газово-энергетической инфраструктуры. Все цели удара были достигнуты, добавили в ведомстве. В результате удара все назначенные объекты поражены.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её