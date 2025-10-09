Песков заявил о негативной динамике для Киева на фронтах
Украинская сторона рассчитывает на позитивную динамику на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что Киев сейчас не настроен на мирный процесс.
9 октября Bloomberg писал, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Это, вероятно, вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива. Собеседники агентства рассказали, что удары по Харьковской и Полтавской областям 3 октября привел к потере примерно 60% добычи газа в стране.
Минобороны сообщало, что в ночь на 3 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, а также объектам газово-энергетической инфраструктуры. Все цели удара были достигнуты, добавили в ведомстве. В результате удара все назначенные объекты поражены.