Путин заявил о вкладе РФ в поддержание стабильности Центральной Азии
Российская сторона традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Таджикистан, передает Кремль.
Он отметил, что Москва и Душанбе активно взаимодействуют, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.
Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября и пробудет там до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».
9 октября российский лидер уже провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На протокольной части Рахмон поприветствовал Путина. Он говорил о «положительной динамике отношений» между странами, об «активном политическом диалоге», гуманитарном и экономическом сотрудничестве, взаимодействии в сфере безопасности. После беседы Путина и Рахмона переговоры продолжились в составе делегаций.
Кроме того, в рамках визита в Таджикистан Путин проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Последний также уже прибыл в Душанбе.