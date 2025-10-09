Путин заявил о вкладе РФ в поддержание стабильности Центральной Азии

9 октября российский лидер уже провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На протокольной части Рахмон поприветствовал Путина. Он говорил о «положительной динамике отношений» между странами, об «активном политическом диалоге», гуманитарном и экономическом сотрудничестве, взаимодействии в сфере безопасности. После беседы Путина и Рахмона переговоры продолжились в составе делегаций.