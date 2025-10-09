Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин заявил о вкладе РФ в поддержание стабильности Центральной Азии

Ведомости

Российская сторона традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Таджикистан, передает Кремль.

Он отметил, что Москва и Душанбе активно взаимодействуют, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.

Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября и пробудет там до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

9 октября российский лидер уже провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На протокольной части Рахмон поприветствовал Путина. Он говорил о «положительной динамике отношений» между странами, об «активном политическом диалоге», гуманитарном и экономическом сотрудничестве, взаимодействии в сфере безопасности. После беседы Путина и Рахмона переговоры продолжились в составе делегаций.

Кроме того, в рамках визита в Таджикистан Путин проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Последний также уже прибыл в Душанбе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте