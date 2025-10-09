Алиев прибыл в Душанбе, где встретится с Путиным

8 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Алиева во время госвизита российского лидера в Таджикистан. В Кремле смотрят с оптимизмом на встречу лидеров и рассчитывают, что они обсудят «проблемные моменты, которые есть». До этого Песков назвал важным звонок Алиева в день рождения президента РФ. Помимо поздравления главы государств обсудили тогда и другие вопросы, отмечал пресс-секретарь.