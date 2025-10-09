Алиев прибыл в Душанбе, где встретится с Путиным

Алиев прибыл в Душанбе, где встретится с ПутинымВ Кремле рассчитывают, что лидеры обсудят «проблемные моменты»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Таджикистан по приглашению главы страны Эмомали Рахмона. Ожидается, что в рамках визита он примет участие в заседании лидеров государств СНГ, а также проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Oxu.az.
В международном аэропорту Душанбе в честь прибытия Алиева выставили почетный караул. Президента Азербайджана приветствовали председатель Национального совета Таджикистана Рустам Эмомали и другие официальные лица.
8 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Алиева во время госвизита российского лидера в Таджикистан. В Кремле смотрят с оптимизмом на встречу лидеров и рассчитывают, что они обсудят «проблемные моменты, которые есть». До этого Песков назвал важным звонок Алиева в день рождения президента РФ. Помимо поздравления главы государств обсудили тогда и другие вопросы, отмечал пресс-секретарь.
Летом 2025 г. отношения Москвы и Баку обострились в связи с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.