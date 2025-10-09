Газета
Главная / Политика /

Путин рассказал об 1 млн проживающих в РФ граждан Таджикистана

Ведомости

В России проживают и работают более 1 млн граждан Таджикистана. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Душанбе.

По его словам, граждане Таджикистана заняты в самых разных отраслях экономики РФ. В частности, глава государства отметил строительную, жилищно-коммунальную сферу, транспорт и логистику.

«Вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», – заключил российский президент (цитата по «РИА Новости»).

Россия и Таджикистан заключили договоры о развитии трудовой миграции

Политика / Власть

Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября и пробудет там до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

9 октября Россия и Таджикистан подписали ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Среди подписанных документов есть касающиеся медицинского освидетельствования граждан республики для работы в РФ, об организованном наборе граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности на территории РФ, о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

Российский лидер также провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На протокольной части Рахмон поприветствовал Путина. Он говорил о «положительной динамике отношений» между странами, об «активном политическом диалоге», гуманитарном и экономическом сотрудничестве, взаимодействии в сфере безопасности. После беседы Путина и Рахмона переговоры продолжились в составе делегаций.

