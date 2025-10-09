Путин рассказал об 1 млн проживающих в РФ граждан Таджикистана

9 октября Россия и Таджикистан подписали ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Среди подписанных документов есть касающиеся медицинского освидетельствования граждан республики для работы в РФ, об организованном наборе граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности на территории РФ, о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.