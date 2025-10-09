Путин: ракеты ПВО России взорвались в нескольких метрах от AZAL

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 г. Самолет Embraer E190, направлявшийся из Баку в Грозный, не смог приземлиться в Чечне и потерпел крушение под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек на борту, включая семь из 16 граждан России.