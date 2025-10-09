Путин: ракеты ПВО России взорвались в нескольких метрах от AZAL
Две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, взорвались в нескольких метрах от самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, но не попали в него напрямую. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин предположил, что борт мог быть задет обломками, а не поражающими элементами боеприпасов. По словам президента, экипажу предлагали совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но они приняли решение уйти в аэропорт базирования.
Глава государства добавил, что причины катастрофы стали ясны после детального анализа ситуации. По его словам, в день крушения Россия фиксировала полет трех украинских беспилотников, пересекших границу страны. Президент подчеркнул, что все действия должностных лиц, причастных к происшествию, получат правовую оценку.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 г. Самолет Embraer E190, направлявшийся из Баку в Грозный, не смог приземлиться в Чечне и потерпел крушение под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек на борту, включая семь из 16 граждан России.