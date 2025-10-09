Захарова связала угрозы Зеленского о блэкауте с его употреблением наркотиков
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского о блэкауте в Белгородской и Курской областях связаны с тем, что у него произошел «передоз» от наркотических средств. Такое мнение выразила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума.
9 октября Зеленский заявил, что в Курской и Белгородской областях может наступить блэкаут, если масштабные отключения электроэнергии продолжатся на территории его государства.
Минобороны России 4 октября сообщило, что российская армия поразила на Украине объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК республики.
До этого компания «Черниговоблэнерго» писала, что после атаки беспилотников ночью в Черниговской области повреждения получили несколько объектов электроснабжения.