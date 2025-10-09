Захарова связала угрозы Зеленского о блэкауте с его употреблением наркотиков

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского о блэкауте в Белгородской и Курской областях связаны с тем, что у него произошел «передоз» от наркотических средств. Такое мнение выразила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума.