Зеленский договорился о личной встрече с победителем парламентских выборов Чехии

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с победителем парламентских выборов в Чехии, экс-премьером Андреем Бабишем. В его рамках он договорились о личной встрече. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Зеленский поздравил Бабиша с победой и пожелал ему успеха. В ответ Бабиш «отметил лидерство Зеленского и храбрость украинского народа». Кроме того, он подчеркнул важность скорейшего достижения справедливого мира на Украине.

В то же время, 8 октября Бабиш заявлял, что Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны. «У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», – заявил он.

5 октября на парламентских выборах в Чехии после подсчета 100% бюллетеней победило правопопулистское движение «Акция недовольных граждан» (ANO) Бабиша. С результатом в 34,5% они получили 80 из 200 мест в нижней палате чешского парламента.

