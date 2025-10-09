Путин выразил надежду на реализацию плана Трампа по Газе

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что инициатива его американского коллеги Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа будет реализована. Об этом он заявил в ходе заседания саммита «Россия – Центральная Азия», передает «Интерфакс».