Путин выразил надежду на реализацию плана Трампа по Газе
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что инициатива его американского коллеги Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа будет реализована. Об этом он заявил в ходе заседания саммита «Россия – Центральная Азия», передает «Интерфакс».
Российский лидер подчеркнул, что Москва сразу поддержала инициативу Трампа.
9 октября Трамп заявил, что Израиль и «Хамас» достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предполагающего скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
Согласно информации Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня предусматривает постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу около 12:00 мск.