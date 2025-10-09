Зеленский заявил, что выдвинет Трампа на Нобелевскую премию в обмен на Tomahawk
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выдвинет кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если Вашингтон передаст Украине ракеты Tomahawk и поможет добиться прекращения огня с Россией. Об этом сообщает Politico.
«Во время нашей последней встречи я не услышал ответа "нет". Я услышал, что работа будет продолжена на техническом уровне и что такая возможность будет рассмотрена», – сказал Зеленский, комментируя переговоры с Трампом, прошедшие на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.
Украинский лидер заявил, что план по прекращению военных действий будет непростым, но это, безусловно, путь вперед. По его словам, если Трамп даст миру и украинскому народу шанс на такое прекращение огня, то да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира.
8 октября издание «Страна» сообщало, что в Верховной раде не удалось собрать достаточное число депутатов для официального выдвижения Трампа на Нобелевскую премию: инициативу поддержали лишь 132 парламентария.
7 августа Камбоджа официально предложила кандидатуру Трампа на премию за содействие в восстановлении мира на границе страны – соответствующее письмо направил премьер-министр Хун Манет. 24 июня американский конгрессмен Бадди Картер также обратился в Нобелевский комитет, заявив, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.
Сам Трамп в интервью The Daily Caller говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира, отметив, что для него важна справедливая оценка его заслуг. По словам президента США, во время своего второго срока ему удалось прекратить семь конфликтов в разных регионах мира, что, как он подчеркнул, «еще никому не удавалось».