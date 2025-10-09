Зеленский заявил, что выдвинет Трампа на Нобелевскую премию в обмен на Tomahawk

Сам Трамп в интервью The Daily Caller говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира, отметив, что для него важна справедливая оценка его заслуг. По словам президента США, во время своего второго срока ему удалось прекратить семь конфликтов в разных регионах мира, что, как он подчеркнул, «еще никому не удавалось».