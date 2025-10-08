Верховная рада Украины не поддержала выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

Сам Трамп в интервью порталу The Daily Caller говорил, что не мечтает о том, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира. По словам американского лидера, для него важна справедливая оценка его заслуг. Он напомнил, что в рамках своего второго президентского срока ему удалось избавить мир от семи конфликтов, что еще «никому не удавалось».