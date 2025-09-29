Газета
В Раду внесли проект о номинировании Трампа на Нобелевскую премию мира

В Верховную раду внесли проект с инициативой об обращении в Нобелевский комитет с выдвижением кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это следует из базы законопроектов украинского парламента. 

Авторами законопроекта стали пять народных депутатов. С президентской партией «Слуга народа» связан только один из них – Александр Юрченко, двое являются депутатами от партии «За будущее», один — от «Украинского объединения патриотов», еще один — от «Обновления Украины».

Сейчас инициатива находится «на рассмотрении руководства» Верховной рады.

Лукашенко поддержал присуждение Нобелевской премии мира Трампу

Политика / Международные отношения

7 августа Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Письмо направил премьер-министр страны Хун Манет. 24 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала Fox News, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.

Сам Трамп в интервью порталу The Daily Caller говорил, что не мечтает о том, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира. По словам американского лидера, для него важна справедливая оценка его заслуг. Он напомнил, что в рамках своего второго президентского срока ему удалось избавить мир от семи конфликтов, что еще «никому не удавалось».

