Израильское правительство одобрило сделку по освобождению заложников в Газе

Первый этап сделки подразумевает прекращение огня и освобождение 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. Палестинской стороне вернут также 1700 палестинцев, арестованных в Газе с октября 2023 г. Будут освобождены все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем в анклаве. Как ожидается, Израилю передадут заложников «Хамаса».