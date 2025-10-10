Газета
Политика

Израильское правительство одобрило сделку по освобождению заложников в Газе

Правительство Израиля одобрило сделку, согласно которой палестинская группировка «Хамас» освободит всех 48 заложников в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

По данным издания, за сделку проголосовали большинство министров. Армия обороны Израиля отступит на новые позиции внутри сектора Газа, сохранив контроль примерно над 53 % территории сектора. После этого начнется 72-часовой период, в течение которого «Хамас» должен освободить всех заложников.

9 октября глава палестинской группировки в анклаве Халиль аль-Хайи объявил, что война в секторе Газа завершена.

Первый этап сделки подразумевает прекращение огня и освобождение 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. Палестинской стороне вернут также 1700 палестинцев, арестованных в Газе с октября 2023 г. Будут освобождены все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем в анклаве. Как ожидается, Израилю передадут заложников «Хамаса».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что ожидает освобождения заложников 13 или 14 октября. Американский лидер намерен присутствовать на церемонии подписания соглашения в Египте и выступить в израильском кнессете (парламенте).

