NI: Зеленский надеется на ответ РФ на Tomahawk для вовлечения НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский и многие в Брюсселе надеются на ответную реакцию Москвы на ракеты Tomahawk, чтобы вовлечь в конфликт НАТО. Об этом пишет National Interest.
Издание указало на опасность, что Москва «расценит это как серьезную эскалацию, что, в свою очередь, повлечет за собой жесткий и прямой ответ со стороны НАТО».
«Как ни парадоксально, именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы задействовать статью 5 Североатлантического договора и заставить [президента США Дональда] Трампа в большей степени задействовать вооруженные силы США в борьбе за Украину», – говорится в материале.
Отмечается также, что у Украины нет пусковых установок, необходимых для таких ракет, так как в основном Tomahawk запускаются с военных кораблей и подводных лодок ВМС США. Запустить Tomahawk также можно с бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США, которыми Украина не располагает.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что власти обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk. П его словам, окончательное слово по этому вопросу будет за Трампом. 6 октября глава Белого дома сказал, что «в определенной степени» принял решение о поставках, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. 7 октября слова Трампа с иронией прокомментировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…» – отметил он.