NI: Зеленский надеется на ответ РФ на Tomahawk для вовлечения НАТО

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что власти обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk. П его словам, окончательное слово по этому вопросу будет за Трампом. 6 октября глава Белого дома сказал, что «в определенной степени» принял решение о поставках, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. 7 октября слова Трампа с иронией прокомментировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…» – отметил он.