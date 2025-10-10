Газета
Главная / Политика /

США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

Ведомости

Соединенные штаты поучаствуют в ежегодных военных учениях с имитацией использования ядерных вооружений Steadfast Noon, сообщил полковник НАТО, ответственный за проведение операций с применением ядерного оружия, Дэниел Банч, передает Bloomberg.

«На данный момент США остаются верны своим обязательствам, они не меняли свой политический курс и примут участие в учениях», – подчеркнул он. По данным агентства, в мероприятиях будут задействованы американские истребители F-35.

10 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что ежегодные учения начнутся 13 октября. По его словам, с их помощью страны могут продемонстрировать свой ядерный потенциал. Кроме того, подчеркнул генсек альянса, целью учений стала возможность послать сигнал «любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать своих союзников».

6 октября замминистра иностранных дел России Александр Грушко говорил, что европейские страны проводят политику, направленную на военное столкновение с Москвой. Он отметил, что на восточном фланге НАТО растет количество учений, которые становятся все более агрессивными.

