США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

10 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что ежегодные учения начнутся 13 октября. По его словам, с их помощью страны могут продемонстрировать свой ядерный потенциал. Кроме того, подчеркнул генсек альянса, целью учений стала возможность послать сигнал «любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать своих союзников».