Дмитриев рассказал, как Мелания Трамп помогла русской девочке
Первая леди США Мелания Трамп помогла русской девочке вернуться с Украины. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной русской девочке вернуться с Украины и воссоединиться с семьей», – написал он в X.
10 октября Мелания Трамп сообщила, что президент РФ Владимир Путин дал письменный ответ на ее письмо о судьбе украинских детей, после чего между ними был налажен прямой канал общения. Она рассказала, что РФ передала биографии и фотографии каждого ребенка, участвовавшего в недавнем процессе воссоединения, а также обзор социальных, медицинских и психологических услуг, предоставляемых детям.
В середине августа Мелания Трамп передала президенту РФ письмо, в котором призвала защитить детей, пострадавших от российско-украинского конфликта. Украинская сторона неоднократно заявляла о якобы вывозе детей, в Москве отвергают обвинения Киева. Путин заявлял, что Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны конфликта ради спасения их жизни и здоровья. По его словам, российские власти не собираются разлучать детей с родственниками, если они найдутся.