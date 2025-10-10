Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев рассказал, как Мелания Трамп помогла русской девочке

Ведомости

Первая леди США Мелания Трамп помогла русской девочке вернуться с Украины. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной русской девочке вернуться с Украины и воссоединиться с семьей», – написал он в X.

10 октября Мелания Трамп сообщила, что президент РФ Владимир Путин дал письменный ответ на ее письмо о судьбе украинских детей, после чего между ними был налажен прямой канал общения. Она рассказала, что РФ передала биографии и фотографии каждого ребенка, участвовавшего в недавнем процессе воссоединения, а также обзор социальных, медицинских и психологических услуг, предоставляемых детям. 

В середине августа Мелания Трамп передала президенту РФ письмо, в котором призвала защитить детей, пострадавших от российско-украинского конфликта. Украинская сторона неоднократно заявляла о якобы вывозе детей, в Москве отвергают обвинения Киева. Путин заявлял, что Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны конфликта ради спасения их жизни и здоровья. По его словам, российские власти не собираются разлучать детей с родственниками, если они найдутся. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь