Дмитриев рассказал, как Мелания Трамп помогла русской девочке

10 октября Мелания Трамп сообщила, что президент РФ Владимир Путин дал письменный ответ на ее письмо о судьбе украинских детей, после чего между ними был налажен прямой канал общения. Она рассказала, что РФ передала биографии и фотографии каждого ребенка, участвовавшего в недавнем процессе воссоединения, а также обзор социальных, медицинских и психологических услуг, предоставляемых детям.