Орбан обвинил Украину во вмешательстве в политику Венгрии

В июле Орбан также говорил о вмешательстве украинских спецслужб в политику Венгрии. Он отметил, что таким образом Киев пытается привести к власти в республике проукраинское правительство. По словам Орбана, разведка проводит свои мероприятия не только в политической сфере, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.