Орбан обвинил Украину во вмешательстве в политику Венгрии
Украинская разведка внедрилась в политическую оппозицию Венгрии и начала вмешиваться во внутренние дела государства, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также предупредил, что иностранные спецслужбы могут быть «уже в вашем смартфоне».
«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию "Тиса". Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти», – написал он.
29 сентября венгерский премьер выразил мнение, что Украина потеряла суверенитет, лишившись пятой части своей территории. Тогда же он подчеркнул, что остальную территорию содержат европейские страны. По его мнению, если ЕС не будет финансировать Киев, «для Украины все будет кончено».
В июле Орбан также говорил о вмешательстве украинских спецслужб в политику Венгрии. Он отметил, что таким образом Киев пытается привести к власти в республике проукраинское правительство. По словам Орбана, разведка проводит свои мероприятия не только в политической сфере, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.