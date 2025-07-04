Орбан заявил о действиях спецслужб Украины по вмешательству в выборы

«Украинцы приходят к пониманию того, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть Украина, примут ли воюющую страну в ЕС или нет. Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).