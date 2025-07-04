Орбан заявил о действиях спецслужб Украины по вмешательству в выборы
Украина активно задействует спецслужбы, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Их деятельность нацелена на вмешательство в выборы, которые пройдут в 2026 г.
«Украинцы приходят к пониманию того, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть Украина, примут ли воюющую страну в ЕС или нет. Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, спецслужбы проводят свои мероприятия не только в политической сфере, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.
1 июля стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) приняла к сведению результаты референдума в Венгрии, на котором большинство населения выступило против членства Украины в Евросоюзе. Однако позиция Брюсселя по вопросу украинского членства в ЕС осталась неизменной. Об этом заявил официальный спикер ЕК Гийом Мерсье, добавив, что Украина якобы выполнила «все необходимые требования для вступления в сообщество, включая демократические реформы».
26 июня Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины в объединение. При этом остальные 26 стран объединения поддержали старт процесса.
25 мая Орбан писал в социальной сети X, что Венгрия не будет выделять средства на присоединение Украины к ЕС. Еще ранее он говорил, что недопущении Украины в объединение обуславливается национальным интересом страны.