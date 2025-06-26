Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

В проекте документа содержалась формулировка, которая фактически давала старт переговорам с Киевом: «Европейский совет приглашает Совет ЕС [на уровне министров] предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Однако из-за позиции Будапешта документ не был принят.