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Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

Ведомости

Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины в объединение. Об пишет ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный Европейским советом по окончании дискуссии по Украине. 

Согласно документу, проект заявления был поддержан 26 из 27 стран ЕС. Как уточняется, к обсуждению этого вопроса Евросовет вернется на следующей встрече, запланированной на октябрь.

В проекте документа содержалась формулировка, которая фактически давала старт переговорам с Киевом: «Европейский совет приглашает Совет ЕС [на уровне министров] предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Однако из-за позиции Будапешта документ не был принят.

Против решения о приеме Украины в Европейский союз (ЕС) на общенациональном референдуме в Венгрии высказались 95% граждан. Об этом заявлял венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Орбан заверил, что на саммите 26 июня не произойдет ничего, что имело бы юридические последствия для членства Украины в ЕС, поскольку для необходимо согласие всех членов объединения.

25 мая Орбан писал в социальной сети X, что Венгрия не станет финансировать присоединение Украины к Евросоюзу. До этого он говорил, что в недопущении Украины в объединение заключается национальный интерес Будапешта.

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